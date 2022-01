برفقة زوجها.. دنيا سمير غانم تشارك جمهورها رحلة عودتها إلي القاهرة

1/29/2022 4:21:27 AM

السبت 29/يناير/2022 - 04:21 ص 1/29/2022 4:21:27 AM

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهوها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت دنيا برفقة زوجها رامي رضوان من الطائرة و علقت قائلة : just landed in our beloved Egypt.

و كانت قد تصدرت كل من الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد بكائهما في حفل “Joy awards”، وحرص الجمهور على مساندتهما من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا.

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي والمستشار تركي آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

وأشارت إيمي إلي أنها كانت تحضر الكثير من الكلمات ولكن مشاعرها بعد عرض فيلم تسجيلي عن والدها ووالدتها طغت عليها بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتمكن من الحديث.