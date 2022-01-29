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برلمان

طلب إحاطة برلماني بشأن أخطاء الترسيب بمشروع مرسى الصيادين بإدكو

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن مشكلة أخطاء الترسيب فى مشروع مرسى الصيادين بإدكو "جونة التراكي"، بعد مرور ما يقرب من 6 سنوات على بدء العمل فيه.

وأشار النائب، إلى أن مرسى الصيادين بإدكو  "جونة التراكي" كان من المفترض أن يتم بدء العمل به على أسس علمية وتكليف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتاريخ 9/10/2016 بعمل الدراسات والتصميم وفق الأساليب العلمية.

وأوضح زين الدين في طلب الإحاطة، أنه بتاريخ 22/6/2018 أفادت إدارة الموارد المائية والري "جهاز حماية الشواطئ" بإرجاء البت في المشروع لحين تقديم الجهة الطالبة دراسة اتزان خط الشاطئ باستخدام نموذج أحادي الأبعاد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بتاريخ 10/7/2018 تم عمل دراسة اتزان خط الشاطئ بواسطة المركز الهندسي لكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، وتم تسليمها لجهاز حماية الشواطئ، وبعد عمل محضر اجتماع بمقر جهاز شئون البيئة بالقاهرة لمناقشة المشروع، وبعد استصدار الموافقة المبدئية للهيئة المصرية لحماية الشواطئ بتاريخ 6/8/2018 بعد اجتماع الامانة الفنية العليا للتراخيص بالهيئة، تبين وجود أخطاء فى المشروع يتمثل فى عملية ترسيب للرمال بشكل مستمر وهو ما يحتاج لتنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوص ميناء الصيد بشكل مستمر للحفاظ على مستوى الغاطس.

وطالب محمد زين الدين، باستدعاء المسئولين بالحكومة لإيجاد حلول فورية ومعالجة أخطاء الترسيب فى مشروع مرسى الصيادين بإدكو "جونة التراكي".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحديد موعد زمنى للانتهاء من الأعمال وتجهيزه للافتتاح ودخول الميناء الخدمة، فى أسرع وقت لإسعاد الصيادين الذين طال انتظارهم لهذا المشروع.

ادكو محافظة البحيرة مجلس الوزراء مجلس النواب مستقبل وطن

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