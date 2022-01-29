لايف كوتش: تواصل الآباء والأبناء والصداقة بينهم ضروري لمواجهة أي مشكلة.. فيديو

قالت رضوى غريب لايف كوتش، إنه هناك نحو 40 نوعا من الاكتئاب وآخر مرحلة من مراحل من الاكتئاب هي إقدام الفرد على الانتحار.

وأضافت رضوى غريب في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك درجات كثيرة من الاكتئاب، ومن الممكن ان يتعامل فيها الفرد معها كي يتخلص من الاكتئاب".

وتابعت رضوى غريب: "الاكتئاب الذي يؤدي إلى الانتحار يكون فيه الفرد في عزلة تامة عن الجميع".

وأكملت رضوى غريب: "من الضروري أن يحتوي الأباء والأمهات ابنائهم بشكل كبير وفهم طبيعة المشاكل التي يعانون منهم كي يقوموا بالعمل على حلها".

ولفتت رضوى غريب: "بعض الأباء والأمهات لا يقومون باحتواء أبنائهم وبالتالي قد تظهر بعض المشاكل على الأبناء، من الضروري تواجد تواصل مستمر بين الآباء والأبناء وتكوين حالة من الصداقة بينهم من أجل مواجهة أي مشكلة".