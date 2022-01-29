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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

عضو خارجية النواب : السوق الافريقي واعد بالفرص الاستثمارية والسنغال في مقدمته

النائب مجدي عاشور
النائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب

قال النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الرئيس السيسي يولي إهتماما بالغا فيما يخص توطيد علاقات مصر مع الدول الافريقية وفي مقدمتها السنغال وذلك لوجود روابط قوية بين البلدين نشأت من فترة طويلة.

و أكد " عاشور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن السوق الافريقي يمتلك فرصا واعدة للإستثمار والتبادل الجاري بين الدول الخاصة بها وعلي رأسها السنغال حيث تعمل هذه الفرص علي الإرتقاء بمعدلات النمو الإقتصادي بالقارة بأكملها، معقبا " الرئيس السيسي يسعي بشكل مستمر لتوسيع قاعدة العلاقات الدولية سواء بإفريقيا أو خارجها".

ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلي أن هناك مجالات عديدة من الممكن التعاون بها مع السنغال منها الطاقة المتجددة والزراعة والتجارة وغيرها من المجالات، مما يعمل على نقل الخبرات والمهارات الفنية بمختلف الصناعات.

و ثمن النائب، تحركات الدولة علي المستوي الخارجي والتي تسهم في تنفيذ أهداف خطة القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة.

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وقال الرئيس السنغالى ماكي سال، إن المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي دومًا  تنعكس على الدعم المصري الكبير لمختلف دول القارة على شتى الأصعدة.

وأكد الرئيس السنغالى ، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بقصر الاتحادية حرصه على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وقيادة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة.

وشدد الرئيس السنغالى بشأن تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن ، مشيدا بالإنجازات المصرية الحقيقة على أرض الواقع، مثمنا في ذلك المجهودات التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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