سيد عبد الحفيظ : فوز الأهلي علي الزمالك 6-1 جزء من التاريخ ولولا الاحتواء لتكررت مرة اخري

تذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ذكرياته مع مباريات الزمالك وخاصة مباراة الـ6-1 التاريخية والتي تعد جزء من تاريخ النادي الأهلي مؤكدا علي عشقه للمباريات الجماهيرية منذ صغره.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج المجري الذي يقدمه مصطفي عبده علي قناة الأهلي :المباريات الجماهيرية تستهويني من صغري، وفي مباراة الأهلي والزمالك 6 -1، انفردت بعبد المنصف، وضيعت فرصة الهدف، والكورة ردت فينا جون حسام حسن، مباراة لا يمكن تتنسي من تاريخنا.

وأوضح عبد الحفيظ أنه فرح بتتويج الأهلي علي حساب الزمالك بدوري ابطال افريقيا في نهائي القرن أكتر من مباراة الـ6-1.

وعن الفرق بين مباراة 6-1 ومباراة الأهلي والزمالك الأخيرة قال عبد الحفيظ أن الأهلي كان علي اعتاب تحقيق نتيجة تاريخية لولا احتواء حكم المباراة محمد عادل للاعبي الزمالك.