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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأعلى للإعلام ينعي الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني

صدى البلد

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني مدير تحرير جريدة المصري اليوم، الذي وافته المنية صباح اليوم.


وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة المصري اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفى اليوم الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني مدير تحرير  جريدة المصري اليوم .

كان عبدالحكيم الأسوانى  قد تعرض لأزمة صحية شديدة ونقل إلى المستشفى كما تعرض أكثر من مرة في الفترة الماضية لأزمات صحية .

وتولى الأسواني منصب نائب رئيس تحرير المصري اليوم، ومهام الإشراف على قسم المحافظات، ثم تولي منصب مدير تحرير الجريدة، وأشرف على القسم السياسي فيها.

عبدالحكيم الأسواني المصري اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاعلى للاعلام

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