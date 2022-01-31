مشروع رسم مصر.. تجربة شبابية لتوثيق التاريخ والتراث الشعبي بالفرشاة والألوان.. فيديو

قال الدكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ، إن “مشروع رسم مصر” الهدف منها هو تعريف التاريخ للشباب ولكن بطريقة مبسطة وفعلية وبالتالي نقوم بالنزول إلي الشوارع والأماكن التاريخية ونحكي تاريخ الأماكن التاريخية ولكن ليس بناء علي التاريخ المتواجد في الكتب ولكن من خلال أغنية شعبية أو مثل شعبي .

وأضاف محمد حمدي خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن أفراد المبادرة بعد القيام بشرح تاريخ الأماكن يقومون برسم هذه الأماكن إلي المواطنين وهذا من اجل توثيق الأماكن ، لافتا إلي انه أثناء عمل مشروع رسم مصر يطلب منا المواطنين الانضمام إلي فريق العمل .

وأوضح محمد حمدي ، إن المبادرة بدأت العمل بطلاب التربية الفنية وبعد ذلك انضم الينا أعضاء آخرين وأصبح لدينا عدد كبير وهذا ساعدنا علي تقديم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية .