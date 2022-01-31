عمان.. هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدد شروط التمويل وآلياته|غدا

تعقد هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية العماني مؤتمراً صحفياً عبر الاتصال المرئي غداً الثلاثاء للحديث عن البرامج التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالشروط والإجراءات المتبعة في عملية التمويل.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض البرامج التمويلية وشروط التمويل والآليات المتبعة، كما سيتطرق إلى تفاصيل برنامج جاهزية رائد الأعمال وأهدافه والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دور بنك التنمية العماني في إدارة المحفظة الإقراضية للهيئة وآلية تلقي طلبات التمويل في البرامج التمويلية الجديدة وتحليل الطلبات.

يأتي عقد هذا المؤتمر بعد صدور اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين التي أصدرها معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب القرار رقم 19/ 2022م في 23 يناير 2022م ضمن جهود الهيئة لتوفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين .

وتضمنت اللائحة 22 مادة موزعة على 6 فصول وأبرز ملامحها تحديد أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توافرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفيين، كما وضحت اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة.