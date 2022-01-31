رئيس جامعة العريش: نقدم خدمات تدريبية للارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس

تفقد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، مركز القياس والتقويم فى إطار المتابعة الدورية لأعمال الامتحانات والتصحيح على مستوي كليات الجامعة، وسط اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور رئيس الجامعة، خلال الزيارة، أهمية الدور الذى يقوم به مركز التقويم والقياس من الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وما يقدمه من خدمات تدريبية تهدف إلى الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

اجازة نصف العام

وأثنى على القائمين على المركز وكذلك تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لأول مرة هذا العام؛ وأكد على أهمية الجاهزية التامة لأعمال التصحيح الإلكتروني وبنوك الاسئلة والمتابعة المستمرة للمشرع داخل المركز والوحدات الفرعية بالكليات، وطالب رئيس الجامعة، بضرورة ظهور النتائج قبل أجازه نصف العام.



أفادت الدكتورة أسماء الصباح المدير التنفيذي لمركز التقويم والقياس بالجامعة، بأنه تم الانتهاء حتى الآن من التصحيح الآلي لحوالي (66636) ورقة إجابة - (بابلشيت) خلال امتحانات الطلاب بالجامعة في الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي البكالوريوس والليسانس بكليات الجامعة المختلفة، تنتهي هذا الأسبوع.