عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة العريش: نقدم خدمات تدريبية للارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس

رءيس جامعة العريش
رءيس جامعة العريش يتابع سير أعمال الامتحانات

تفقد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، مركز القياس والتقويم فى إطار المتابعة الدورية لأعمال الامتحانات والتصحيح على مستوي كليات الجامعة، وسط اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور رئيس الجامعة، خلال الزيارة، أهمية الدور الذى يقوم به مركز التقويم والقياس من الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وما يقدمه من خدمات تدريبية تهدف إلى الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 اجازة نصف العام

 

وأثنى على القائمين على المركز وكذلك تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لأول مرة هذا العام؛ وأكد  على أهمية الجاهزية التامة لأعمال التصحيح الإلكتروني وبنوك الاسئلة والمتابعة المستمرة للمشرع داخل المركز والوحدات الفرعية بالكليات، وطالب رئيس الجامعة، بضرورة ظهور النتائج  قبل أجازه نصف العام.

أفادت الدكتورة أسماء الصباح المدير التنفيذي لمركز التقويم والقياس بالجامعة، بأنه تم الانتهاء حتى الآن من التصحيح الآلي لحوالي (66636) ورقة إجابة - (بابلشيت) خلال امتحانات الطلاب بالجامعة في الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي البكالوريوس والليسانس بكليات الجامعة المختلفة، تنتهي هذا الأسبوع.

txt

إنتاج 3000 شنطة مدرسية لصالح الهلال الأحمر المصرى في شمال سيناء

تفقد أعمال التصحيح مركز القياس

موضوعات متعلقة

أجواء ممطرة ورياح باردة.. الطقس السيء يضرب مناطق في شمال سيناء

طلاب شمال سيناء: أسئلة الفيزياء للصف الأول الثانوي سهلة ومن المنهج

إنتاج 3000 شنطة مدرسية لصالح الهلال الأحمر المصرى في شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يتفقد مشروعات الطرق بمدينة العريش 

تكريم الفائزين في مسابقات اتحاد الطلاب بشمال سيناء

خدمات طبية للمرضى بمستشفى العريش العام في شمال سيناء

شمال سيناء تفوز بدرع وزارة الشباب والرياضة في دورة الأزمات والتفاوض

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بسيناء بلا شكوى

ترشيحاتنا

أبو جبل يكشف تفاصيل إصابته أمام المغرب وموقفه من مباراة الكاميرون

السعودية.. الموافقة على تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

بعد انقلاب عسكري.. جيش بوركينا فاسو يعلن عن الرئيس الجديد للبلاد

أفشة وديانج.. 22 لاعبًا في معسكر الأهلي بالإمارات لـ كأس العالم للأندية

"الشيوخ" يقر إجازة شهرًا للعاملين بالقطاع الخاص لأداء الحج مرة واحدة |تفاصيل

قفزت من مبنى 60 طابقًا .. انتحار ملكة جمال أمريكا بـ مأساوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

التموين : منظومة جديدة لـ صرف الخبز المدعم للمواطنين بدءا من الغد .. مستند

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

قرار جديد.. كيروش يرفع شعار لا وقت للراحة قبل موقعة مصر والكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي "آمون -22" .. صور

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

فيديو

ليلة مرعبة بالحي الأثري.. حقيقة احتراق شقة الشيخ الشعراوي في الحسين.. فيديو

والد الفنانة بوسي: قالتلي انسى أن لك بنت وعملتلي بلوك.. فيديو

أبرزهن حورية فرغلي.. فنانات خضعن لعملية استئصال الرحم

زميلي زقني واتصبت في دراعي.. عفاف مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ