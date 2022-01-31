تقارير: فشل صفقة إعارة أوباميانج لـ برشلونة من أرسنال

فشلت مفاوضات نادي برشلونة الإسباني لاستعارة الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من ارسنال الإنجليزي بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وأكدت صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية أن نادي برشلونة لم يصل لاتفاق مع ارسنال بخصوص ما تبقى من أموال خاصة براتب اللاعب بقية الموسم، وأن الصفقة قد فشلت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم تحدث تغييرات في موقف برشلونة بخصوص دفع ما تبقى من راتب اللاعب هذا الموسم، فلن ينتقل أوباميانج للفريق الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن أوباميانج وصل لمدينة برشلونة اليوم لقضاء عطلة، حيث لم يتوصل الناديان حتى الآن لاتفاق بخصوص موقفه.

جدير بالذكر أن أوباميانج قد جُرد من شارة القيادة لفريق أرسنال الإنجليزي لأسباب انضباطية.