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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغذاء والدواء الأمريكية تجيز أستخدام لقاح موديرنا الجديد SPIKEVAX.. تفاصيل

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بشكل كامل على لقاح موديرنا “SPIKEVAX”، الذي يمكن الآن إعطاؤه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر للوقاية من فيروس كورونا، حسبما أعلنت الشركة اليوم الإثنين.

وكان يتم استخدام اللقاح، الذي يحمل الاسم التجاري “Spikevax”، على البالغين في الولايات المتحدة بموجب تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء، إلا أن الإجازة الكاملة تسمح لشركة "موديرنا" بتسويق اللقاح للبالغين مع الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء.

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وقفز سهم موديرنا بنسبة 2.8% ليصل إلى 163.93 دولار. وكانت الشركة قد تقدمت للحصول على الموافقة في يونيو الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة فايزر لديها اللقاح الوحيد الآخر المصرح به بالكامل في الولايات المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء في أغسطس.

الولايات المتحدة فيروس كورونا لقاح موديرنا فايزر كورونا كوفيد الغذاء والدواء الأمريكية

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