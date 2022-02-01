الدرندلي: مسحة اللاعبين سلبية قبل مباراة الكاميرون.. ونعد الجماهير بتقديم أقصى جهد

قال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن مسحة اللاعبين في منتخب مصر سلبية قبل مواجهة منتخب الكاميرون بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وواصل الدرندلي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نعد الجماهير المصرية بتقديم أقصى جهد في مباراة الكاميرون والوصول لنهائي البطولة وتحقيق اللقب".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.