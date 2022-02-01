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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم كودي سميت وأريانا ديبوز.. البافتا تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل موهبة صاعدة

جوائز البافتا
جوائز البافتا

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون المسئولة عن توزيع جوائز البافتا قائمة المرشحين لجائزة أفضل موهبة صاعدة لعام 2022. 

تضم قائمة البافتا لأفضل 5 مواهب صاعدة هذا العام، مواهب استثنائية قدمت أعمالا مميزة في السينما خلال العام الماضي بحسب موقع فاريتي. 

المرشحين للبافتا 

رشح لجائزة البافتا هذا العام 5 فنانين وهم أريانا ديبوز، هاريس ديكنسون، لاشانا لينش، ميليسنت سيموندز، وكودي سميت. 

الممثلة الأمريكية أريانا ديبوز تألقت هذا العام في موسم الجوائز عن دورها في فيلم  West Side Story، فيما لمع نجم الممثل الإنجليزي هاريس ديكنسون في The King's Man.

أما البريطانية لاشانا لينش فقدمت رؤية جديدة بلعب دور النسخة الأنثوية ذات البشرة السمراء لجيمس بوند في فيلم No Time to Die، أما الأمريكية الصاعدة بقوة ميليسنت سيموندز فقدمت أداءا قويا في الجزء الثاني من A Quiet Place. 

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لا يوجد خيار آخر.. تأجيل حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد لنفس تاريخ البافتا

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حرمان فيلم سبايدر مان من الترشح لنيل جوائز البافتا.. فاقد للأهلية

فيما لفت الأسترالي كودي سميت ماكفي الأنظار إليه بمشاركته في بطولة فيلم The Power of the Dog وكان ندا قويا للنجم الشهير بيندكت كامبرباتش. 

يبدأ التصويت على الموهبة الفائزة بجائزة البافتا لأفضل موهبة صاعدة صباح اليوم، وسيتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في لندن يوم 13 مارس المقبل. 

أعلنت الأكاديمية في منتصف يناير الماضي قوائم ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية المقدمة خلال عام 2021، فيما حرم فيلم سبايدر مان الجديد من الترشح  في أي فئة لعدم استيفائه لمعاييرهم وبوصف آخر فهو "فاقد للأهلية".

البافتا المواهب الصاعدة كودي سميت أريانا ديبوز جوائز البافتا

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