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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كنا في المركز الـ40..

عماد الدين حسين: مصر الثالث أفريقيًا في البنية التحتية المعلوماتية |فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن كورونا أدت لتسريع عملية التحول الرقمي، وأصبحت مصر في المركز الثالث على مستوى قارة إفريقيا خلال 5 سنوات بعد أن كانت تحتل المركز الـ 40، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على "إم بي سي مصر 2"، أن حياة كريمة كانت قادرة في خلال 3 سنوات على تقديم الجهد الأساسي للناس من خلال تطوير البنية التحتية للخدمات البنكية والاتصالات في القرى المصرية.

وفي سياق آخر ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع  رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي.  كما وجه بتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.

 

 

 

 

قطاع الاتصالات السيسي رئيس الوزراء وزير الاتصالات التحول الرقمي اخبار توك شو

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