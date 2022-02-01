شوبير ومغربي ينتظمان في معسكر الأهلي استعدادًا لمونتيري

مصطفى شوبير ومحمد مغربي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظما في معسكر الفريق بالإمارات مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في أبو ظبي بعد غد الخميس، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الثنائي خضع لمسحة طبية ثالثة في القاهرة للاطمئنان على حالتهما وجاءت نتيجتها سلبية.

ويصل الثنائي إلى أبو ظبي مساء اليوم للانتظام في معسكر الفريق استعدادًا لمونديال الأندية.

ويخوض الأهلي أول تدريباته مساء اليوم في أبو ظبي في بداية الاستعداد لكأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل 5 فبراير الجاري، في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.