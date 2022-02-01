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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

استعدادا لمباراة مونتيري المكسيكي..

محاضرة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي بأبوظبي

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، في فندق الإقامة بأبو ظبي.

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على شرح عدد من الجوانب الفنية للاعبين، وعرض فيديوهات لفريق مونتيري المكسيكي، وذلك قبل التوجه إلى ملعب التدريب لخوض المران الأول للفريق في أبو ظبي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في الجيم بفندق الإقامة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا قبل المحاضرة، وذلك لتفادي حالة الإرهاق وضغط السفر والانتقالات قبل خوض المران مساء اليوم.

ويخوض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم في أبو ظبي، في بداية استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي مصطفى شوبير ومحمد مغربي، لاعبا الفريق، إلى معسكر الأهلي بالإمارات مساء اليوم.

و قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الثنائي خضع لمسحة طبية ثالثة في القاهرة للاطمئنان على حالتهما، وجاءت نتيجتها سلبية، ووصلت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل 5 فبراير الجاري أمام فريق مونتيري المكسيكي، في الدور التمهيدي للبطولة.

 

بيتسو موسيماني بالنادي الأهلي فندق الإقامة بأبو ظبي مونتيري المكسيكي كابيللو رانجواجا

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