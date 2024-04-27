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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يبحث مصير رفح..وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الثلاثاء

بلينكن
بلينكن

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع الجاري؛ بسبب التوترات المتزايدة بين البلدين بشأن الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة إن بلينكن سيناقش أيضًا يوم الثلاثاء المقبل، عملية المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والتي وصلت إلى طريق مسدود. 

وستكون العملية العسكرية الإسرائيلية المقبلة في رفح على جدول الأعمال أيضًا، حسبما ذكرت وكالة “تاس” الروسية أيضًا.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الوضع تدهور بشكل خطير في غزة في الآونة الأخيرة، مضيفة أن الحرارة هي المشكلة الجديدة التي يواجهها سكان غزة الآن، بالإضافة إلى مشاكل أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى نقص مياه الشرب، جعلت حياة الكثير من الناس في غزة لا تطاق وزادت المخاوف بشأن انتشار الأمراض.

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن واشنطن تصر على أنه يجب أن يكون لدى إسرائيل خطة واضحة للعملية العسكرية في رفح، والتي يجب أن تأخذ الوضع الإنساني الحالي في الاعتبار.

مسؤول إسرائيلي وزير الخارجية الامريكي بلينكن إسرائيل

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