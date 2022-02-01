كنا بنغلبكم رايح جاي.. تامر أمين يسخر من صامويل إيتو بعد تصريحاته الأخيرة

عبر الاعلامي تامر أمين، عن عميق رفضه لتصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، الأخيرة بأن مباراة مصر والكاميرون حربا.

وقال تامر أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"دوال داخلين حرب، وعلينا الحذر كل الحذر من منتخب الكاميرون، وهذا الكلام واضح من وصف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بعد وصف المباراة بأنها حرب".

ووجه الاعلامي تامر أمين، حديثه لصامويل إيتو، قائلا :"ليه كده يا ايتو، ودي كرة، وانت نجم كبير، ولعبت في أندية عالمية، ليه يا سيدي كده".

وتابع الاعلامي تامر أمين، أن :" كان الكلام ده نفعك يا إيتو زمان، ده منتخب مصر ايام لما كنت لاعب كان بيغلبكم رايح جاي، ولا نسيت سونج وزيدان".