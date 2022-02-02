أبطال فيلم حامل اللقب يكشفون كواليس العمل قبل عرضه في السينما خلال ساعات.. فيديو

قال الفنان هشام ماجد إن فيلم حامل اللقب يتم العمل عليه منذ عام 2019 لكن جائحة " كورونا " أخرت ظهوره للنور .

وكشف في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه لم يرغب في أن يكتب العمل لكنه اضطر إلى ذلك بعد الاستعانة بعدد من المؤلفين الذي أخذوا القصة في منحى أخر بخلاف ما كنا نرغب في إظهاره "

وبين ماجد أنه في النهاية اضطر لمشاركة إيهاب بليبيل في كتابة الفيلم قائلاً : " أخد كتير من الوقت والمجهود خاصة أني بشتغل في حاجات وأعمال أخرى "

موضحاً أنه في السابق كان منشغلاً بكتابة الأعمال لكن الأن بات هدفه وتركيزه الأول هو التمثيل وليس الكتابة ".



أما الفنان محمد سلام فقد قال أن شخصيته الكوميدية في الفيلم تعكس أنه لا يفهم في كرة القدم لكنه في ذات الوقت يعمل مدير أعمال للاعب كرة وهو هشام ماجد في الفيلم ، لافتا الى أن الاستعانة به من قبل ماجد فقط من أجل أن يزوجه شقيقته"

وكشف المخرج هشام فتحي أن فكرة فيلم "حامل اللقب" جاءت من أحد الأصدقاء قائلا : " في وقت كورونا اشتغلنا عليه وتغير تمامًا وهو قصة لاعب كرة مشهور ودكتورة مشهورة ومتجوزين والموضوع عن إزاي يكملوا علاقتهم ويضحوا"

ورداً على فكرة تكرار الفيلم من نموذج فيلم قام به محمود عبد العزيز، وهو “سيداتي آنساتي”، قال المخرج : "أن فكرة الفيلم موجودة في عدة أفلام حول العالم لكنهم طيلة فترة الأعداد حرصوا على البحث عن إخراج العمل في شكل عمل حقيقي وهو ما يختلف عن الاعمال السابقة التي تناولت ذات الأمر بإظهار الرجل "حامل" كعنصر مفاجئة.

واصل : " مش معتمدين على فكرة أن الفيلم فكرته تقف عند حمل الرجل كانت الأحداث ستنتهي في غضون عشر دقائق من أحداث الفيلم ".

يبدأ عرض فيلم “حامل اللقب” من الغد، وسيقام له هو الأخر عرض خاص في أحد السينمات بحضور أبطاله، كما أنه سيكون متاحا بالسينمات للجمهور في نفس وقت العرض الخاص.

و تدور أحداث الفيلم حول “يحيى” لاعب كرة القدم وزوجته “مسك”، التي تعمل طبيبة أمراض نساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بحدوث الأمر في الوقت غير المتوقع، فيجدان نفسيهما في مواجهة موقف صعب ويتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية.

الفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، مع ضيوف الشرف محمد ثروت، محمد كيلاني وعماد رشاد، من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.