محافظ البحر الأحمر: افتتاح عدة مشروعات وأكبر مجزر في مصر بـ حلايب وشلاتين

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفاصيل افتتاح مشروعات قومية في البحر الأحمر.

وأضاف عمرو حنفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن نستمع لمشاكل أهالي حلايب وشلاتين ونعمل على حلها وخاصة العجز في عدد المدرسين، لافتا الي ان وضعنا خطة لحل كل مشكلات أهالي حلايب وشلاتين.

وتابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اننا ننفذ عدة مشروعات لحل مشكلة المياه في حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن جاري الانتهاء من ميناء لصيد الأسماك في شلاتين.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن كل هذه المشروعات توفر فرص عمل بالإضافة لحل مشاكل المواطنين، مشيرا إلى أنه تم افتتاح اكبر مجزر في مصر هناك.