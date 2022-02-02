الفقي تؤكد أهمية الاستفادة من كفاءات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ..فيديو

قالت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب: إنه يجب أن يكون هناك دائما تطوير في منهجية العمل وهذا لأننا في طريقنا إلي الجمهورية الجديدة وهذا يتطلب منا إيجاد أفكار خارج الصندوق وهذا لان الحياه قائمة علي التطوير والتغيير .

وأضافت راجية الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز" ، إن اقتراح الاستفادة من كفاءات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مهم جدا لاحتوائه علي كفاءات وكوادر علي اعلي مستوي ، مؤكدا أن مكتب هيئة تنمية الصناعة قدم دورا كبيرا في تقديم التدريب والاستشارات الفنية للشركات في كافة المجالات وهذا أيضا سيدعم الدولة نحو التحول الرقمي .

وأوضحت راجية الفقي أن المركز له قدرة تنافسية كبيرة خصوصا في الأسعار، مؤكدة أن الشباب المصري لدية الكثير من القدرات التي تميزه عن غيرة من شباب دول العالم ويتفوقون عن شباب العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات .