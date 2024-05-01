أكثر سيارة غاز موفرة في الوقود.. بالأسعار والمواصفات

تتصدر سيارة Mirage من ميتسوبيشي قائمة السيارات العاملة بوقود الغاز بفضل قدرتها على تحقيق أفضل توفير في استهلاك الوقود، والأداء الرائع الذي تقدمه.

تتميز Mirage بمحرك DOHC MIVEC المبتكر والذي يضم 12 صمامًا وثلاثة أسطوانات، مما يضمن أداءً سريع الاستجابة واقتصادًا ملحوظًا في استهلاك الوقود.

بفضل قدرتها على قطع مسافة 39 ميلاً لكل غالون من الوقود على الطرق السريعة والمدن، تعتبر Mirage خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارة اقتصادية وعملية دون التنازل عن جودة الأداء.

وبسعر افتتاحي يبلغ 17,950 دولار، تقدم Mirage توازنًا مثاليًا بين الأداء والتكلفة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من المستهلكين المهتمين بالاقتصاد والكفاءة.