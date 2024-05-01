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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثي: كولر يقرر تجميد أفشة بسبب اتهامه بُمجاملة إمام عاشور

افشة
افشة

كشف الإعلامى محمد الليثى قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تجميد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بسبب حديث الأخير بشكل غير لائق مع المدير الفني عقب مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "بدأت أزمة أفشة مع كولر خلال اعتراض اللاعب على عدم مشاركته أمام مازيمبي مساء الجمعة الماضية بإستاد القاهرة والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ، ووصلت الأمور ذروتها في المران الذي خاضه الفريق في اليوم التالي للمباراة على ملعب التتش حيث اعترض أفشة على كولر بشكل غير لائق".

وأشار محمد الليثى " أن أفشة طلب الحديث في المحاضرة التي عقدها كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران ، وقال أفشة لـ كولر: أنت تقول أشياء وتفعل عكسها ..قولت أن اللاعب الذي يجتهد في التدريبات ويقدم مستوى جيد في المباريات سيحصل على فرصة المشاركة كاملة ..وهذا لم يحدث معي ..فأنا أجتهدت في التدريبات والمباريات ولم أحصل على فرصتي بشكل مُنتظم مع الفريق.

وواصل أفشة حديثه لـ كولر : قولت أيضاً أن اللاعب المُصاب لن يشارك في المباريات إلا بعد عودته من الإصابة بفترة طويلة وسيمر على أي لاعب مُصاب أربعة أو خمسة مباريات للفريق دون مشاركته حتى يكتمل شفاؤه تماماً وهذا لم يحدث أيضاً مع لاعبين أخرين بالفريق ..فهناك لاعبون أنتظموا في التدريبات الجماعية لمدة يوم أو يومين وفوجئنا بهم يشاركون في المباراة التالية.

وتابع محمد الليثى أن كولر إنزعج بشدة من حديث أفشة وطريقة كلامه خاصة وإنها تضمنت إتهاماً صريحاً للمدرب السويسري بمجاملة بعض اللاعبين وتحديداً إمام عاشور الذي شارك في مباراة مازيمبي بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء من جراحة الكتف.

وأوضح محمد الليثى أن كولر استبعد افشة من مباراة الأسماعيلي اليوم ،الأربعاء، في الدوري بسبب ما بدر منه السبت الماضي وحديثه غير اللائق مع المدرب السويسري ، مؤكداً أن المدير الفني قد يواصل استبعاد اللاعب أكثر من مباراة قادمة عقاباً له على إتهام المدير الفني بالمجاملة.

أفشة مازيمبي

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