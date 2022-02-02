محافظ البحر الأحمر: محطة تحلية المياه في حلايب تكلفت 260 مليون جنيه

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه أجرى جولة بدأت بـ حلايب، وبعدها الشلاتين، موضحًا أن من أهم الافتتاحات كانت محطة رفع و تحلية مياه الشرب التى تمت فى حلايب والتى تمت بـ 260 مليون جنيه، موضحًا: "من يوم ما توليت المحافظة، وكانت المياه مشكلة للمواطنين فى حلايب".

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة، المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تم افتتاح 500 وحدة سكنية لـ الأهالي فى حلاييب، وأن هذه الوحدات لنقل المواطنين من المناطق غير الآمنة، وبلغت تكلفتها ما يقرب من 170 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الوحدات التى أُنشأت للمواطنين، نفذت بالطريقة التى يحبها الأهالي، و الجميع اعجب بهذه الوحدات.

وأشار إلى أنه تقابل مع أهالي الشلاتين داخل خيمة بدوية، وبحضور عدد من مشايخ القبائل، مؤكدا أن الدولة توفر جميع الخدمات لأبناء الجنوب، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير سكن بديل العشوائيات.

وشدد على عدم السماح بأي بناء جديد على أراضي الدولة، معلناً عقد لقاء شهري مع أهالي الجنوب للاستماع إلى مطالبهم قائلاً "عاوز مشاكل وطلبات، وإحنا نحلها فوراً وفقاً للقانون".

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد الخيمة البدوية للمشغولات اليدوية بالمدينة، وسجل كلمة شكر لأهالي الجنوب دونها بخط يده في دفتر زيارات الخيمة، المقامة على مساحة 8 آلاف متر، وتهدف لعرض منتجات محلية الصنع من خلال أهالي المدينة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تلك الخيمة التي تكمن في الحفاظ على التراث الشعبي والموروث الثقافي للأهالي، وفتح مصدر رزق للنساء العاملات بالحرف اليدوية، لافتاً إلى مشاركة أبناء الشلاتين بمنتاجاتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

وأعلن استجابته لمطالب العارضات في المساهمة في التسويق لمنتجاتهن من خلال توفير مكان لهن بمدينة الغردقة لعرض منتجاتهن أمام السائحين وأهالي المدينة وضيوفها، لافتا إلى اهتمام الدولة ودعمها الكبير للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

وأكمل المحافظ جولته الموسعة في مدينة الشلاتين، بافتتاح مدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي، لافتاً إلى أن إنشاء هذه المدرسة جاء إستجابة لأهالي المدينة نظراً لاحتياج المنطقة لهذه المدرسة مع التوسع العمراني.

وأشار إلى أنه تم انشاؤها على مساحة ألف متر، بتكلفة بلغت نحو 10 ملايين جنيه، موضحاً أن المدرسة تضم 11 فصلاً دراسياً لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

اطمأن محافظ البحر الأحمر، بعدها على توافر السلع بمختلف أنواعها سواء كانت خضروات أو أو فاكهة أو لحوم في منفذ توزيع منتجات مزرعة وادي حوضين، مؤكداً أن الدولة تحرص على التوسع في افتتاح المنافذ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وواصل المحافظ الجولة، بتفقد ميناء الصيد بالشلاتين، على مساحة 150 ألف متر وبتكلفة 422 مليون جنيه، مؤكداً أن الميناء يستهدف خدمة الصيادين وتنمية الثروة السمكية، ويضم مبنى إداري وفرع بنك وبريد الثروة السمكية، ومصنعاً للثلج وحلقة سمك وأماكن للتعبئة والتغليف وفندق من طابقين.

كما تفقد المحافظ، يرافقه رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر المهندس حسني منصور، المرحلة الثانية لأعمال توسعة محطة تحلية المياه بالشلاتين، لزيادة إنتاجها ليصل إلى 9 آلاف متر مكعب يومياً.

أكد محافظ البحر الأحمر، أن أعمال توسعة المحطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسد احتياجات مدينة الشلاتين بالكامل من مياه الشرب، مشيراً إلى أنه في التصميم تمت مراعاة المأخذ البحري للمحطة فيما يتعلق بالتوسعات المستقبلية إذا كان هناك احتياج له ليصل الإنتاج إلى 20 ألف متر مكعب يومياً.

اختتم محافظ البحر الأحمر، زيارته بتفقد المجزر الآلي بالشلاتين، الذي يشرف على إنشاءه جهاز تعمير البحر الأحمر، مؤكداً أن المجزر يستوعب إنتاج 200 رأس من الجمال والماشية يومياً، ويعمل على نقل اللحوم مذبوحة بطريقة طبية وعلمية، بدلاً من نقل المواشي إلى محافظات أخرى ليتم ذبحها، مما يوفر نفقات ومشقة السفر على الأهالي، إضافة إلى أنه سيوفر فرص عمل لأبناء المدينة.