اليوم.. عنبة يحيى حفلا غنائيا على مسرح الزمالك

يحيى مغنى المهرجانات عنبة، حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك، فى تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، وتم طرح التذاكر حيث يصل سعر الواحدة 200 جنيه.

وقال مصطفي عنبة، مطرب المهرجانات، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامى عمرو أديب،إن اسمه الأصلي مصطفى سعيد، وشهرته "عناب".

وأضاف عنبة: " ربنا كرمني واتشهرت باسم عنبة، لأني كنت بلعب كورة وأنا صغير، وكنت بحط عنب في جيبي، ومن ساعتها الاسم طلع عليا".

وتابع عنبة : "أنا مضيت إقرار بتغيير اسمي من عنبة لـ مصطفى عناب".

جاء ذلك تعليقا على ما تردد عن إصدار نقابة المهن الموسيقية مجموعة جديدة من الشروط لقبول مطربي المهرجانات في النقابة، وهو ما نفاه وكيل أول النقابة محمد أبو اليزيد خلال مداخلة مع البرنامج.

وقال محمد أبو اليزيد: "لا توجد شروط للمهرجانات، الشروط تكون لكل الأعضاء، والبعض خرج بهذه الحكاية ونشرها بطريقة غريبة اليوم، وهذه أول مرة نسمع فيها عن الموضوع."

وأضاف: "الأسبوع الماضي طلبت منا أسماء غير الأعضاء في النقابة حتى لا تستخرج لهم تصاريح بحفلات. وبعضهم تقدم بأوراقه وكانت سليمة، ودخل لجنة واجتاز الاختبارات."

وتابع: "لكن هو ينفع مطرب يكون اسمه حمو طيخا، وهو اسمه حمو رجب وده اسم أحلى. إحنا معملناش شروط بس الاسم غير مقبول، لازم يغير اسمه وده الشرط الوحيد، وفي أسماء مش محتاجة تغيير".