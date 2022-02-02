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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمليات بغداد تنفي استهداف مطار العاصمة العراقية

صدى البلد

أوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، اليوم الأربعاء، حقيقة تعرض مطار بغداد لقصف بصواريخ الكاتيوشا.

وبحسب السومرية نيوز ، نفي بهجت صحة الانباء التي تحدثت عن تعرض مطار بغداد لقصف بصواريخ الكاتيوشا".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بتفعيل صافرات الانذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، أن "صافرات الانذار انطلقت بصورة تجريبية، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل اي استهداف للمطار".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل اعلام بتعرض مطار بغداد الى قصف بصواريخ الكاتيوشا، قبل ان يفند قائد عمليات بغداد صحة هذه الانباء.
 

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العراق بغداد صواريخ قائد عمليات بغداد مطار بغداد صافرات الإنذار

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