عرض رسمي قطري لضم نجم خط وسط الأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي عن تلقي النادي لعرض رسمي من أحد الأندية القطرية لضم نجم خط زسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واكد المصدر ان الأهلي تلقى عرضًا قطريًا ضخمًا لضم أليو ديانج، مشددا على أنه من المقرر مناقشة الأمر مع ريبيرو المدير الفني للفريق الذي تمسك باستمرار اللاعب في وقت سابق.

في سياق متصل كشف مصدر داخل الأهلي عن واحدة من ابرز صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

واكد المصدر في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان اسد الحملاوي مهاجم شلاسك فروتسواف البولندي يقترب من الانضمام للفريق.

واضاف المصدر ان اللاعب سينضم للفريق من خلال تفعيل الشرط الجزائي في عقده الذي تصل قيمته إلى 950 الف يورو.