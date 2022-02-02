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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل مهمة حول المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يترقب الطلاب، فتح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والذي سينطلق يوم السبت المقبل 5 فبراير المقبل.

وأكد الدكتور محمد الغر رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم فتح باب القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل.

وأشار إلى أن الشرط لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية هي الحدود الدنيا للكليات.

وأضاف " الغر" أنه يوجد أماكن شاغرة في كافة الكليات والتخصصات الخاصة والأهلية، وأشار إلى أن هذا التنسيق هو شرط للقبول في الترم الدراسي الثاني، مؤكدا أن ما يدور حول تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات غير صحيح وأكاذيب.

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وفي سياق متصل قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك عدد الأماكن الشاغرة يتخطى الـ 19 ألف بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك 982 مكانا بكليات الطب بالإضافة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة هم 2991، بينما الهندسة 5007.

وأكد المصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية وهم "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، هو وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.

وأضاف " المصدر " أنه يتم احتساب المجموع المكافئ من خلال "مجموع الطالب + درجات اختبار القبول"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تطبيقه بالمرحلة الثالثة للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية كما أنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق اختبارات القبول لطلاب هذه المرحلة.

وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.

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