في أجواء عائلية.. ريهام حجاج تهنئ شقيقة زوجها بـ عيد ميلادها |شاهد

شاركت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة مع عائلة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشرتها من خلال خاصية الاستوري بحسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وهنأت ريهام حجاج شقيقة زوجها بمناسبة عيد ميلادها، كما شاركت كواليس الإحتفال بها بين عائلتها.

وبدأت الفنانة ريهام حجاج، تصوير أولى مشاهدها بمسلسلها الرمضانى الجديد "يو تيرن"، داخل احدى فيلات منطقة الشيخ زايد، لتلحق النجمة بأسرة المسلسل، بعدما بدأ المخرج الكبير سامح عبد العزيز تصوير أولى مشاهد المسلسل الخميس الماضى، وبدأ المشاهد الأولى بعدد من الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل.

وحرصت ريهام حجاج، على التواجد في موقع التصوير مع المنتج جمال العدل، والذي أحتفى بجميع القائمين على المسلسل، وتهنئتهم على إنطلاق التصوير.

قصة مسلسل ريهام حجاج

ريهام حجاج، تقوم ببطولة مسلسل "يوتيرن" ويشاركها كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد.

توفيق عبد الحميد، كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر ، وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره.

كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى ، والفنانية القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.