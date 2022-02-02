الأقوى عاطفيًا .. تعرفي على الأبراج الأكثر رومانسية لحظة الوقوع في الحب

تختلف سمات الشخصية للأبراج من برج للآخر، وتعد من أكثر السمات اختلافا سماتهم العاطفية، فقد يفضل بعض الأبراج إبقاء حياتهم العامة منفصلة والآخرون يفضلون دائما التحدث عن ما بدخلهم وما يشعرون به، فهم لا يقدرون على إخفاء مشاعرهم ..

وإذا كنت من متابعي الأبراج إليك وفقا لموقع pinkvilla أبرز علامات كل برج العاطفية ..

1. برج الدلو

برج الدلو من أكثر الأبراج التي تعد متحفظة في التعامل مع الآخرين وهم ما يفضلون إبقاء حياتهم العامة والخاصة منفصلة تمامًا عن حياتهم العملية وبعيدة عن أعين الناس.

ويعد برج الدلو من أكثر الأبراج التي لا تحتفظ بالحب فهم كثيرا ما يفتعلون المشاكل لأتفه الأسباب.

2. برج الجوزاء

منطقة الراحة لمواليد برج الجوزاء العقل وليس القلب ولكنهم يتمتعون بذكاء عاطفي وقدرة على احتواء الطرف الآخر.

ولكن إذا كنت تريد أن تبوح بأسرارك العاطفية فل تذهب إلى برج الجوزاء، فهم لا يحتفظون بالأسرار وسريعا ما سيبوح بما تحكيه له إلى من حوله.

أبراج

3.برج القوس

يفضل برج القوس الحرية عن الارتباط العاطفي، فهم يعتقدون أن الوقوع في الحب سيهدد استقلالهم أو يبقيهم محاصرين فهي يرون أن الحرية يجب أن تكون على رأس أولوياتهم.

ولكن عند وقوع مواليد برج القوس في الحب سيكون محبا، ويقدر العلاقات.

4.برج الجدي

غالبًا ما يستمتع مواليد برج الجدي بوقتهم بمفردهم ولا يحتاجون إلى أي شخص لإكمال سعادتهم، ومواليد برج الجدي من الأبراج العملية التي تفضل النجاح في حياتهم العملية عن الوقوع في الحب مما قد يجعل شريكهم يشعر بأنه بعيد، فهم ليس لديهم القدرة على التوازن بين حياتهم العملية والعاطفية.

5 . برج الحوت

من أكثر الأبراج المائية وقوعًا في الحب، فهو محب ويعد شريك برج الحوث هو الأكثر سعادة مقارنة بالأبراج الأخرى فهم الأكثر ميلا للتعبير عن مشاعرهم بشكل واضح.

على الجانب الآخر يعد مواليد برج الحوت من أكثر الأبراج التي تحب التجمعات العائلية وقضاء وقت مع العائلة وهم أكثر اهتماما بأسرتهم، ولكن هو دائماً يقع فريسة لشريك من الشخصيات المسيطرة والتي لا تهتم بالآخرين.