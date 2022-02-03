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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة حول تطوير العشوائيات بمدينة العريش

جانب من ندوة مركز
جانب من ندوة مركز اعلام العريش


نظم  مركز النيل للاعلام بالعريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة علاء القاضى مدير عام اعلام سيناء ، ندوة حول تطوير العشوائيات داخل مدينة العريش ، تحدث فيها اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، بحضور عدد من العاملين بالمصالح الحكومية المختلفه ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسيه ، واحمد جمال مدير مركز النيل للاعلام،  وعصام شوقى مسئول البرامج بمركز النيل

 وأوضح  رئيس مدينة العريش، خلال الندوة   على اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية، وإقامة العديد من المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء.

 

وأكد، على شمول المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال منظومة تطوير القرى ومنظومات أخرى جارى تنفيذها داخل المحافظة بجميع مراكزها ومدنها وقراها.

تطوير 5مناطق 

و لفت رئيس المدينة ، الي انه تم الموافقة علي تطوير خمس مناطق  بمركز العريش ضمن العشوائيات بتكلفة 225 مليون جنية. 

مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية وأهمية التنمية المستدامة داخل مدينة العريش وتطوير ميناء العريش والشوارع والخدمات العامه من مياه وكهرباء واعمال الرصف للطرق.

ورد رئيس المدينة فى اللقاء على تساؤلات الحضور حول المناطق التي  سيتم تطويرها وكيفية صرف التعويضات وتقديرها،  مؤكدا على  أنه سيتم تطوير 5 مناطق عشوائية بمبلغ ٢٢٥ مليون جنيه .
وأكد رئيس مدينة العريش فى اللقاء على ضرورة تواصل المسئول مع المواطن وأشاد بدور الإعلام فى توفير الفرصه من خلال اللقاءات التى يتم تنفيذه  كنواة حقيقية للتنمية.

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الخميس آخر موعد لتلقي طلبات إنهاء موقف التجنيد لأبناء شمال سيناء

 

 

ندوة حول تطوير العشوائيات العريش

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