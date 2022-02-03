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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الخميس، 56 ألف رأس ماشية ضد  مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت 22 يناير الماضى وتستمر لمدة شهر.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  133 ألف حيوان من  " الأبقار"، و42 ألف من " الضأن"، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

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وناشدت المديرية جميع  المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخري المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار عشرة جنيهات وللضأن اثنين جنيهات وخمسة وسبعين قرشا.

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