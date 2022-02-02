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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: ننسق مع جميع الجهات لإنهاء مشروعات حياة كريمة قبل موعدها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تعمل على التنسيق بين كافة الجهات المنفذة لمبادرة "حياة كريمة" بمركز زفتى بهدف إنهاء كافة الأعمال قبل موعدها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمبادرة حياة كريمة ، والذي عُقِدَ مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد ومديري ورؤساء الشركات والهيئات المشاركة في المبادرة.

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واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشاريع في ١٨ قطاع تتم فيهم المبادرة، حيث تم نهو ٥٢ مشروع في قطاع الصرف الصحي من إجمالي ٨٣ مشروع ما بين (محطة رفع ،٢ شبكات انحدار ، ٢٩ مشروع مد وتدعيم شبكات صرف ، ١٧ عملية توصيل وصلات منزلية ومشروعين لصيانة محطات الرفع) ، في حين تم نهو ١٦٣ مشروع في قطاع مياه الشرب من إجمالي ٢٢٦ مشروع تنوعوا ما بين ( ٩٧ مشروع مد وتوصيل شبكات مياه، ٤١ مشروع وصلات منزلية، ١٤ مشروع إحلال وتجديد شبكات ، مشروعين إعادة تأهيل محطات مياه و٩ مشروعات إحلال وتجديد آبار ارتوازية).

وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة موقف قطاع الغاز ، حيث يتم تنفيذ ٥٤ مشروع بإجمالي ٥٤١ مليون جنيه و ٥ مشاريع في قطاع الاتصالات بإجمالي ٣٧ مليون جنيه، موجهاً بسرعة نهو الأعمال في تلك المرافق حتى يتسنى لباقي القطاعات البدء في أعمالها.

واستعرض المحافظ تقدم الأعمال في قطاع التربية والتعليم ، حيث تم نهو ( ١ مشروع إنشاء جديد، ١٠ مشاريع توسعة ، ٣٣ مشروع رفع كفاءة وصيانة، ٣ مشروعات إحلال جزئي و ١ مشروع إحلال كلي ) وجاري العمل في ٢٤ مشروع آخر، كما طالب المحافظ مديرية الري بسرعة نهو الأعمال الخاصة بتبطين الترع في قريتي نهطاي وتفهنا العزب قبل نهاية الشهر الجاري وتكثيف العمل في باقي القرى ، مع التنسيق مع هيئة الصرف ومديرية الطرق لنهو الأعمال في ١٩ كوبري داخل قرى زفتى.

وفي سياق آخر ، طالب المحافظ جهاز الساحل الشمالي بتكثيف الأعمال في قطاعات ( الشباب والرياضة ، الصحة ، الإسعاف ، مجمعات الخدمات الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية) ، وذلك بسبب عدم تقدم الأعمال بالشكل المطلوب، حيث يتم تنفيذ ٢٩ مشروع في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة ١٩٤ مليون جنيه، ٢٦ مشروع في قطاع الصحة بتكلفة ٥٢١ مليون جنيه، ٩ مشروعات في قطاع الإسعاف بتكلفة ٢١ مليون جنيه ، ٩ مجمعات للخدمات الحكومية بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، ١٠ مجمعات زراعية وبيطرية بتكلفة ٥٠ مليون جنيه، مشاريع قطاع الكهرباء والتي تم نهو ١٦ من إجمالي ٥٤ منهم بتكلفة ٣٢٤ مليون جنيه.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة موقف مشروعات قطاعات ( الطرق، التضامن الاجتماعي ، السكة الحديد، الحماية المدنية ، الأسواق والمواقف ).

محافظ الغربية في اجتماعه الدوري لحياة كريمة: ننسق مع كافة الجهات بهدف إنهاء الأع

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محافظ الغربية حياة كريمة مركز زفتى مبادرة حياة كريمة صيانة محطات الرفع قطاع الغاز قطاع التربية والتعليم

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