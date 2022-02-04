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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمبلغ 100 ألف جنيه...

وزارة الشباب تستجيب لـ عمرو درويش في دعم نادي بنها الرياضي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، فى وقت سابق بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن دعم نادي بنها الرياضي .

وأعلن “ درويش ” عن نجاح طلبه، من خلال الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة لدعم نادي بنها الرياضي بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادي.

وتوجه أمين سر محلية النواب بخالص الشكر والتقدير على موافقة  الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، على دعمه للمنظومة الرياضية بالقليوبية.

 

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واختتم حديثه قائلا: "لا يزال نادي بنها وبقية الأندية الشعبية تنتظر الكثير من الدعم للإنفاق على الكوادر والمواهب الشبابية المتنوعة بالمحافظة".

 

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عمرو درويش لجنة التنمية المحلية طلب احاطة حنفى جبالى أشرف صبحي وزير الشباب نادي بنها الرياضي

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