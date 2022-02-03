عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر جمجمته.. ضبط الأب المتهم بالتعدي على نجله بالضرب في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ألقت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين محافظة الدقهلية القبض على عاطل بعد قيامة بالتعدي على نجله الطفل بالضرب والتسبب فى كسر جمجمته من أجل إجباره على التسول فضلا عن تحرك مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة لتوفير كافة السبل من أجل تقديم كافة المساعدات للطفل.

 

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية، برصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو يتداوله مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي  يظهر فيه طفل وقد اتهم الحضور في الفيديو والد الطفل بضربه مما تسبب في إصابته، لرفض الطفل التسول، وأن الطفل محتجز في مستشفى السنبلاوين العام، وبه كدمات في الوجه الذي ظهر باللون الأزرق، وأنه تعرض للضرب بخرطوم بوتاجاز، و نقله الأهالي إلى المستشفى للعلاج، وعندما ذهب والده إلى المستشفى طرده الأهالى.

 

بفحص مقطع الفيديو جري التواصل إلى والد الطفل ويدعي" محمد إبراهيم عبدالمولي"، عاطل ومقيم مركز السنبلاوين وأن الطفل" عبده" 6سنوات ،نجله يظهر فى المقطع ومصاب بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة فى الجسم.

 

بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

فيما تحركت مديريتا الصحة والتضامن الاجتماعي بالدقهلية، لمتابعة حالة الطفل الذي تعرض لكسر بالجمجمة من أجل تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له.

 

ووجهت محافظة الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأب، وإيداع الطفل بأحد دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم كافة المساعدات له ليعيش حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

 

ومن جانبه قال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، انه بحث حالة الطفل "عبده " الذي تعرض لكسر بالجمجمة نتيجة تلقيه لضرب مبرح من والده والانتقال إليه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له، بعد أن تبين أن إصابته ناتجة عن تعرضه للضرب المبرح من قبل والده، لإجباره على التسول.

محافظة الدقهلية التضامن الاجتماعي رئيس الجمهورية كسر بالجمجمة المباحث الجنائية مدير أمن الدقهلية

موضوعات متعلقة

لأول مرة بمستشفى السنبلاوين .. زراعة وريد صناعي لمريض كلى

ترشيحاتنا

أزمة "قاتلة" مع الصين.. الهند تقاطع أولمبياد بكين في اللحظات الأخيرة

تشكيل الجزيرة الإماراتي لمواجهة بيري تاهيتي في كأس العالم للأندية

أبو العينين ناعيًا بسنت فهمي: برلمانية قديرة صاحبة حس وطني ورؤية اقتصادية ناجحة

تشتت الخصم..نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون |شاهد

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

هاني تمام: أي اعتداء على المرأة مخالف لنهج النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

فوائد القرفة باللبن للرجال

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

انقطاع المياه بمناطق بالشيخ زايد لمدة 12 ساعة

آية واحدة تعالج الوسواس القهري..رددها 11 مرة

زيادة في الأمطار .. الأرصاد : رعد وبرق وتقلبات جوية بعد ساعات|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

صد هجوم جوي وتنفيذ تشكيل فوق الأهرامات بختام التدريب المصري الفرنسي آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

فيديو

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

لرفضه الغش.. طالب يصيب زميله بتشوهات في وجهه بعد الامتحان

رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر.. «الأرصاد» تحذر من طقس يومي الخميس والجمعة

خاضها لمدة 78 يوما.. رجل غامض يعرض تجربته عن أكل اللحم نيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ