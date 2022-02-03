كسر جمجمته.. ضبط الأب المتهم بالتعدي على نجله بالضرب في الدقهلية

ألقت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين محافظة الدقهلية القبض على عاطل بعد قيامة بالتعدي على نجله الطفل بالضرب والتسبب فى كسر جمجمته من أجل إجباره على التسول فضلا عن تحرك مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة لتوفير كافة السبل من أجل تقديم كافة المساعدات للطفل.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية، برصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو يتداوله مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل وقد اتهم الحضور في الفيديو والد الطفل بضربه مما تسبب في إصابته، لرفض الطفل التسول، وأن الطفل محتجز في مستشفى السنبلاوين العام، وبه كدمات في الوجه الذي ظهر باللون الأزرق، وأنه تعرض للضرب بخرطوم بوتاجاز، و نقله الأهالي إلى المستشفى للعلاج، وعندما ذهب والده إلى المستشفى طرده الأهالى.

بفحص مقطع الفيديو جري التواصل إلى والد الطفل ويدعي" محمد إبراهيم عبدالمولي"، عاطل ومقيم مركز السنبلاوين وأن الطفل" عبده" 6سنوات ،نجله يظهر فى المقطع ومصاب بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة فى الجسم.

بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

فيما تحركت مديريتا الصحة والتضامن الاجتماعي بالدقهلية، لمتابعة حالة الطفل الذي تعرض لكسر بالجمجمة من أجل تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له.

ووجهت محافظة الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأب، وإيداع الطفل بأحد دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم كافة المساعدات له ليعيش حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه قال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، انه بحث حالة الطفل "عبده " الذي تعرض لكسر بالجمجمة نتيجة تلقيه لضرب مبرح من والده والانتقال إليه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له، بعد أن تبين أن إصابته ناتجة عن تعرضه للضرب المبرح من قبل والده، لإجباره على التسول.