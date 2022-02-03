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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشعب لا يريد سوى اللقب ..قائد الكاميرون السابق: سنحاول الفوز على مصر

مصر والكاميرون
مصر والكاميرون

أوضح جيريمي نجيتاب نجم منتخب الكاميرون السابق أن منتخب بلاده سيحاول الفوز على مصر من أجل الاقتراب من عدد ألقابهم القارية.

وقال نجيتاب في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "قلنا للاعبين عقب دور المجموعات أمامكم 4 مباريات نهائية، كل مباراة بمثابة نهائي، مرورا بجزر القمر ثم جامبيا والآن مصر".

وأضاف "سنحاول الفوز على مصر من أجل الاقتراب من عدد ألقابهم القارية".

منتخب مصر حصد اللقب في 7 نسخ كرقم قياسي، ويليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب.

وأكمل جيريمي "نلعب على أرضنا أمام جماهيرنا التي لا تريد أي شي غير اللقب".

وتابع "مطلوب من هذا الجيل تحقيق آمال ملايين الكاميرونيين بالفوز باللقب السادس في تاريخ الكاميرون".

وأوضح "صلاح يستحق الحصول على الكرة الذهبية فهو يلعب في أحد افضل فرق العالم وفي أحد أقوى الدوريات ويشارك باستمرار في مختلف المسابقات الأوروبية".

وأردف "عندما تلاحظ الأرقام والإحصائيات الخاصة به فهو رائع، ولذلك يجب ألا نتردد في القول بأن صلاح يستحق جائزة الأفضل في العالم".

وأتم "لا يوجد فارق كبير بين محمد صلاح والذين فازوا بالجوائز الفردية هذا الموسم".

جيريمي نجيتاب الكاميرون مصر جامبيا المسابقات الأوروبية

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