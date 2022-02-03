الأزمات تلاحق الأهلي في مونديال الأندية ..إصابة عمار حمدي في المران الرئيسي

تعرض عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية في الركبة، أثناء مشاركته في التقسيمة خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم.

وتعرض عمار لإصابة في الركبة قوية غادر بسببها التقسيمة ولم يستكمل فقرات المران الجماعي للفريق، وغادر عمار بصحبة طبيب الفريق لأحد المستشفيات القريبة للخضوع لأشعة رنين على الركبة.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في إطار معسكر الفريق بأبو ظبي بالإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل الكونكاكاف في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم، في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.