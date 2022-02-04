جماهير سيناء: لاعبو منتخب مصر لكرة القدم رجال في الملعب

أثبت لاعبو منتخب مصر لكرة القدم انهم رجال في الملعب أثناء مباراتهم مع نظيره المنتخب الكاميروني بفوزه في ضربات الترجيح ليشهد الي الدور النهائي لملاقاة فريق السنغال.

هكذا عبرت جماهير شمال سيناء عقب نهاية المباراة و التي حقق فيها المنتخب المصري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .



المبارة النهائية

وقد حضر المباراة العشرات في مختلف المقاهي والكافتريات لمشاهدة المباراة مؤكدين أن منتخب مصر كان يلعب ضد فريق الكاميرون والجمهور والحكم الذي كانت قراراته عكسية في عدة كرات كانت لصالح المنتخب المصري .



ولكن عدالة السماء كانت حاضرة أثناء تنفيذ ضربات الترجيح التي أخفق فيها لاعبو الكاميرون لتتخطي مصر الدور قبل النهائي كي تلعب المبارة النهائية مع فريق السنغال.

وقال أحمد سلامة ان لاعبي مصر كانوا أقوياء يلعبون بروح الفريق وبفداءية عالية علي الكرة ولم يهاب ن فريق الماميرون وسط جمهوره.

وقد خرج الجماهير في الشوارع للتعبير عن فرحتهم بفوز المنتخب المصري رغم الظروف الصعبة التي يواجهها قبل وأثناء المباراة.

وكانت جماهير محافظة شمال سيناء ، قد حرصت علي حضور مباراة فريق نصر ضد الكاميرون أمام شاشات التلفاز بالكافتيريات والأندية والمقاهي.