السعودية.. القبض على 3 مواطنين ومقيم سرقوا سيارات المارة

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة، من استرداد مركبات مسروقة والقبض على سارقيها وهم ثلاثة مواطنين ومقيم.



وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن دوريات الأمن بمحافظة جدة، استردت مركبات مسروقة إثر سلبها من المارة تحت التهديد، والهروب من الموقع.



وأضاف أنه تم القبض على سارقي السيارات وهم (3) مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت نفت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها.

وأوضحت الوزرة في بيان لها عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض.