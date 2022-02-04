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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية  ، وفق الحدود الدنيا التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وذلك يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 . 


وفي هذا التقرير ننشر الحدود الدنيا للقبول في كليات تنسيق الجامعات الخاصة  :
الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

 

الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء

الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %

وجاء الحد الأدنى لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:
الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

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وأكد الدكتور محمد الغر رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم فتح باب القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل.

وأشار إلى أن الشرط لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية هي الحدود الدنيا للكليات.

وأضاف " الغر" أنه يوجد أماكن شاغرة في كافة الكليات والتخصصات الخاصة والأهلية، وأشار إلى أن هذا التنسيق هو شرط للقبول في الترم الدراسي الثاني، مؤكدا أن ما يدور حول تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات غير صحيح وأكاذيب.

وفي سياق متصل قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك عدد الأماكن الشاغرة يتخطى الـ 19 ألف بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك 982 مكانا بكليات الطب بالإضافة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة هم 2991، بينما الهندسة 5007.

وأكد المصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية وهم "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، هو وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.

وأضاف " المصدر " أنه يتم احتساب المجموع المكافئ من خلال "مجموع الطالب + درجات اختبار القبول"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تطبيقه بالمرحلة الثالثة للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية كما أنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق اختبارات القبول لطلاب هذه المرحلة.

وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.

المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية المجلس الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للجامعات الأهلية

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