عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد فترة التقدم للدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار عن البعد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن مد فترة التقدم للالتحاق بالدفعه الرابعه من الدبلوم حتى يوم الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢م.


وأشارت جامعة عين شمس في بيان لها الي ان الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية هو الدبلوم الوحيد في جمهوريه مصر العربية بالشراكة مع الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومده الدراسه بالدبلوم ٣٦ ساعه معتمده موزعة على ٣ فصول دراسية ولغة الدراسه بالدبلوم هي اللغة الإنجليزية
للتواصل   01009577573
01129226534
او زوروا صفحة الدبلوم على الفيس بوك 
‏https://www.facebook.com/rsgisdiploma/

نائب رئيس عين شمس: برامج تدريبية لتنمية قدرات هيئة التدريس بأقسام اللغة الألمانية


وفى إطار توجهات المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تبادل الخبرات والتعاون المشترك  ، تمت الموافقة على إنشاء تكامل بين الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقد عقد الإجتماع الأول ، اليوم برحاب جامعة عين شمس ، لتجمع جامعات القاهرة الكبري (جامعة عين شمس، جامعة الأزهر ،  جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة الفيوم ، جامعة بني سويف) وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقد تم خلال الاجتماع اختيار الأستاذة الدكتورة جيهان رجب منسقا لإقليم القاهرة الكبري للدورة الأولي .

كما تم الاتفاق فى الإجتماع على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين تجمع الجامعات، والمشاركة فى المبادرات الرئاسية،  ومشاركة الطلاب و الباحثين والخريجين فى الفعاليات والأنشطة والمشاركات المجتمعية ،وإنشاء مجلة بيئية ، وتنظيم أسبوع الأرض، وتبادل الزيارات بين النواب والمنسقين لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،  ووضع خطة مستقبلية متكاملة للتعاون بين جامعات تجمع القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء تجمعات تكاملية بين الجامعات المصرية المتقاربة جغرافيا ، انبثقت عن المجلس الأعلي للجامعات من خلال الحرص علي توطيد العلاقات المجتمعية وخدمة البيئة المتقاربة ، وبما يساهم في تحقيق الأهداف العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخلق أهداف و محاور اهتمام أوسع ، وذلك حرصا علي تبادل الخبرات والتعاون المشترك في تنفيذ مبادرات وأنشطة تعود بالنفع والتطوير علي المجتمع المحيط وتعمل علي تنمية البيئة لتصبح بذلك الجامعات مصدرا للتطوير ومحفزا علي الإنماء والتقدم.
 

الاستشعار من البعد الدبلوم المهني المتخصص الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد جامعة عين شمس الهيئه القوميه للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء علوم الفضاء اخبار التعليم

ترشيحاتنا

على قيد الحياة.. أحدث فيديو لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان

الكاف يحتفل بـ تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالوصول للنهائي.. ويؤكد: قادرون على تحقيق البطولة

موتورولا تطلق هاتف مميز بقلم إلكتروني ينافس أجهزة سامسونج

معجزات قيام الليل بسورة البقرة .. 5 مكافآت ربانية لا تفوتك

اختبارات الأداء .. شاهد قدرات كيا EV6 الجديدة |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

ركلات الترجيح مصير مباراة الكاميرون ومصر بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 0-0

بكاء محمد شريف بعد خروجه من مباراة مصر والكاميرون.. وجمعة والشناوي يقبلان رأسه

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

فيديو

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ