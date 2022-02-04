مد فترة التقدم للدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار عن البعد

تعلن إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن مد فترة التقدم للالتحاق بالدفعه الرابعه من الدبلوم حتى يوم الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢م.



وأشارت جامعة عين شمس في بيان لها الي ان الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية هو الدبلوم الوحيد في جمهوريه مصر العربية بالشراكة مع الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومده الدراسه بالدبلوم ٣٦ ساعه معتمده موزعة على ٣ فصول دراسية ولغة الدراسه بالدبلوم هي اللغة الإنجليزية

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وفى إطار توجهات المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تبادل الخبرات والتعاون المشترك ، تمت الموافقة على إنشاء تكامل بين الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقد عقد الإجتماع الأول ، اليوم برحاب جامعة عين شمس ، لتجمع جامعات القاهرة الكبري (جامعة عين شمس، جامعة الأزهر ، جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة الفيوم ، جامعة بني سويف) وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقد تم خلال الاجتماع اختيار الأستاذة الدكتورة جيهان رجب منسقا لإقليم القاهرة الكبري للدورة الأولي .

كما تم الاتفاق فى الإجتماع على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين تجمع الجامعات، والمشاركة فى المبادرات الرئاسية، ومشاركة الطلاب و الباحثين والخريجين فى الفعاليات والأنشطة والمشاركات المجتمعية ،وإنشاء مجلة بيئية ، وتنظيم أسبوع الأرض، وتبادل الزيارات بين النواب والمنسقين لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووضع خطة مستقبلية متكاملة للتعاون بين جامعات تجمع القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء تجمعات تكاملية بين الجامعات المصرية المتقاربة جغرافيا ، انبثقت عن المجلس الأعلي للجامعات من خلال الحرص علي توطيد العلاقات المجتمعية وخدمة البيئة المتقاربة ، وبما يساهم في تحقيق الأهداف العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخلق أهداف و محاور اهتمام أوسع ، وذلك حرصا علي تبادل الخبرات والتعاون المشترك في تنفيذ مبادرات وأنشطة تعود بالنفع والتطوير علي المجتمع المحيط وتعمل علي تنمية البيئة لتصبح بذلك الجامعات مصدرا للتطوير ومحفزا علي الإنماء والتقدم.

