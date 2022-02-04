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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تغريدة.. قناة سعودية تنهي تعاقدها مع موظف عربي

السعودية
السعودية

أفادت  صحيفة "سبق" نقلا عن مصدر، بأن شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية أنهت تعاقدها مع أحد العاملين فيها من الجنسية اللبنانية بعدما تم تداول "إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن".

 

وذكر المصدر الخاص بقنوات "SSC" الفضائية لـ"سبق"، أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية، الذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن، عبر حساباته الشخصية".

 

وأوضح المصدر ذاته، أن الشركة المتعاقدة أصدرت على الفور قرارا بإنهاء خدماته"، مشددا في الوقت ذاته على أن "إدارة القناة حريصة كل الحرص على سمعة الوطن وأنها لن تقبل بوجود أي شخص يعمل مع القناة بشكل مباشر أو مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة، تصدر منه مثل تلك هذه الإساءات على الإطلاق".

 

وبدوره؛ قال عبدالله البرقاوي، نائب رئيس التحرير في صحيفة "سبق"، إن "المقيم اللبناني المسيء للمملكة في تغريداته تم طرده من الشركة المتعاقدة مع قنوات SSC".

 

وأضاف أن "التحرك كان سريعا، وتم استبعاد الموظف صاحب التغريدات المسيئة للمملكة من العمل وطرده (من السعودية) بتأشيرة خروج نهائي".

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