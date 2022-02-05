محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطنين فى الدرب الأحمر بالإكراه .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه في الدرب الأحمر.

تعقد الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة و محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم، بأن دلف المتهمين من الأول للرابع إلى محل عمل المجني عليه الأول حال تواجد المجني عليهما الثانية والثالثة كموظفين لدى المجني عليه الأول، مهددين إياهم وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية والبيضاء، وقيدوا أيديهم وكمموا أفواههم، وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومتهم، وسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم.

كما قام المتهمين بإجبار المتهم الأول على أخد بصمة إبهام على مستندات مثبتة لديهم " إيصالات أمانة"، بأن استغلوا تواجدهم بمكان الحادث وإشهار الأسلحة النارية والبيضاء لإجبار المجني عليه على التوقيع على المستندات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهمون أسلحة نارية وبيضاء وذخائر تستخدم في الأسلحة المضبوطة.

وشهد رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة، بأن قام المتهمون بسرقة المجني عليهم بالإكراه، بأن توجهوا لمحل عمله وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء في وجه العاملين وتمكنوا من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات، كما أجبروا المجني عليه الأول على التوقيع على إيصالات أمانة.