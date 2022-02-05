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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المحسن سلامة: مصر أول دولة نجحت في تصنيع اللقاح الصينى

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

كشف عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام  عن تفاصيل رحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين وأهميتها التجارية .

وأضاف عبد المحسن سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ،  أن زيارة الرئيس السيسى تعد زيارة رمزية ولكنها معبرة  عن مدى عمق العلاقات المصرية الصينية خاصة أن عدد محدود من زعماء الدول يحضر حفل افتتاح أولمبياد الألعاب الشتوية المقامة في بكين .


وأشار عبد المحسن سلامة ، إلى أن حرص الرئيس السيسى على تلبية دعوة نظيره الصينى وحضور هذه الاحتفالية يأتى ضمن عمق العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين خلال الفترة الأخيرة  خاصة إن مصر أن دولة نجحت فى تصنيع اللقاح الصينى " سينو فارم " و شريك أساسى فى العديد من المبادرات ونجحت بتصنيع اللقاح الصينى وتوقيع اتفاقيات استراتيجية .

 

الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة تفاصيل اللقاح الصيني الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والصين

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