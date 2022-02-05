احمد التهامى لمتابعيه : الأهلي في كأس العالم لا يقل أهمية عن منتخبنا الوطني

وجه الفنان احمد التهامى رسالة لمتابعيه قبل موجهة الأهلى و مونتيري المكسيكي، فى ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها الإمارات.

وكتب احمد التهامى عبر صفحتة بموقع فيسبوك “ يا جماعة الأهلي في كأس العالم لا يقل أهمية عن منتخبنا الوطني في #كاس_الأمم_الأفريقيا لإن الأهلي بيمثل مصر في #كأس_العالم_للأندية #الأهلي #بطل_أفريقيا كل التوفيق بإذن الله إنهارده في أول ماتش ليه ”.

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره مونتيري المكسيكي، اليوم السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها الإمارات.

وتنقل مبارة الأهلي “مجانا” عبر تطبيق قنوات أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى قنوات SSC السعودية على القمر الصناعي “عرب سات”.



غيابات الأهلي أمام مونتيري:

يفقد الأهلي أيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، بجانب أكرم توفيق الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة المنتخب الوطني الأولى في كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا، من الظهور مع الأهلي في المونديال، بسبب استمرار مشوار الفراعنة في البطولة القارية حتى غد، الأحد.

كما يعاني الأهلي من إصابات عديدة في صفوفه، حيث سيفتقد الفريق لخدمات كل من المغربي بدر بانون والشاب أحمد نبيل كوكا بسبب معاناتهما من مضاعفات فيروس كورونا، بالإضافة إلى نجم الفريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو المنضم حديثا من برايتون الإنجليزي بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية، بجانب صلاح محسن الذي أجرى جراحة مؤخرا في وجه القدم، وعمار حمدي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.