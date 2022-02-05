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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد طلابي من جامعة بنها يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار وفد طلابي من جامعة بنها، معرض القاهرة الدولى للكتاب بالتعاون مع اداره التربية العسكرية ،  وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب.

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جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والمقدم أركان حرب حمدي هلال مدير التربية العسكرية بالجامعة، والمقدم محمد عبد الفتاح نائب مدير التربية العسكرية.

وأكد الدكتور جمال سوسة حرص الجامعة علي اطلاع الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في كافة الفعاليات التي تنمي لديهم الإدراك المعرفي والعلمي والأدبي والتي تساهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري ، مشيرا إلى أن المعرض فرصة لتعميق التبادل الفكري بين مختلف الثقافات.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير ان الزيارة تهدف إلي التعرف علي العديد من النشاطات التي يتم إجرائها في المعرض فضلاً عن الكتب التي يتم نشرها بمختلف أشكالها، حيث يقام في المعرض بعض الأعمال والنشاطات المسرحية، والكثير من المعارض الخاصة بالفن التشكيلي والكثير من عروض السينما، ويقوم البعض بعمل الندوات الثقافية التي يشارك فيها الناشرين والكتاب.

وخلال الزيارة قام الطلاب بجولة في جناح وزارة الدفاع ، وجناح وزارة الداخلية ، وجناح هيئة الرقابة الادارية حيث قام المسؤولين بكل جناح بشرح تفصيلي لمحتويات المعرض ثم قام الطلاب بجولة حرة بالمعرض للتعرف على محتوياته.

جامعة بنها الانشطة الطلابية الرقابة الإدارية معرض القاهرة الدولي للكتاب الانشطة الطلاب

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