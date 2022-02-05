600 علبة دوائية في الدقيقة.. تفاصيل إنتاج المواد الطبية داخل شركة جيبتو

قال خالد هلال رئيس قطاع الإنتاج بشركة جيبتو، إن الشركة تستهدف إنتاج أدوية طبية بجودة عالمية، متابعا: نعتمد على الجودة في كافة مراحل إنتاج الدواء.

وأضاف "خالد هلال"، خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، المدينة تمتلك أحد الأجهزة التكنولوجية الخاصة باختبار المنتجات الطبية، متابعا: الأجهزة قادرة على اكتشاف العيوب والأخطاء على الفور واستبعادها.

وأوضح أن المكن المستخدم قادر على إنتاج 600 علبة دوائية في الدقيقة، مشددا على أن المدينة تمتلك أجهزة قادرة على تصنيع كافة أشكال الأقراص الطبية المعتادة.

وشدد على أن عملية تصنيع الأدوية تتم إلكترونيا ، دون تدخل للعامل البشري، وذلك لضمان صحة المنتج.



