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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أبيشيك باتشان يرد على الإعلاميين: لا أغار من شهرة أبي وزوجتي

أبيشيك باتشان وإيشواريا
أبيشيك باتشان وإيشواريا راي وأميتاب باتشان

يحتفل الممثل الهندي الشهير أبيشيك باتشان، نجل أيقونة السينما الهندية أميتاب باتشان وزوج الممثلة إيشواريا راي، بعيد ميلاده السادس والأربعين اليوم السبت.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، ينهمك أبيشيك باتشان حاليًا في تصوير أعمال جديدة، وقد نشر مشهدًا من عمل فني يشارك في بطولته، على سبيل الاحتفال بعيد ميلاده.

وكثيرًا ما يجد أبيشيك باتشان نفسه مضطرًا للإجابة على سؤال متكرر من الإعلاميين حول ما إذا كان يشعر بالضيق من طغيان شهرة والده الممثل الشهير وزوجته الممثلة وملكة جمال العالم السابقة على شهرته هو.

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وتصدت إيشواريا راي مرارًا للإجابة عن هذا السؤال، وخاصة بعد طرح فيلمها المشترك مع أبيشيك "رافان" عام 2010، ووقتها دافعت بقوة لفتت الانتباه عن مكانة زوجها وشهرته.

وفي لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" سُئل أبيشيك عما إذا كان يشعر بالضيق بسبب تفوق شهرة أبيه وزوجته على شهرته، فأجاب "كلا، على الإطلاق".

وخلال نفس اللقاء، انبرت إيشواريا راي للإجابة قائلة "أعتقد أنه من غير العادل طرح هذا السؤال وفرضه عليه في كل مرة لأن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. إن عمله وتنوع أدواره يشهدان بذلك، وهو متمكن للغاية وصنع مكانته لنفسه".

وأضافت إيشواريا راي "إنني أجيب على هذا السؤال لأنني أيضًا أجد نفسي دوما عرضة لمقولة إنني ملكة جمال ولا تُعرض عليّ سوى أدوار المرأة الجميلة. الأمر نفسه في الحالتين، وهو ينطوي على مبالغة غير واقعية، والحقيقة أننا جميعًا نؤدي عملًا رائعًا".

وعندما أبدى المحاور ملاحظة حول مبالغتها في الدفاع عن زوجها، أجابت راي "كلا. إنها الحقيقة والحقيقة يجب أن تقال".

ونشر أبيشيك باتشان لقطة من فيلمه الجديد "جومر" على حسابه بموقع انستجرام احتفالًا بعيد مولده، معلقًا بالقول "لا أتمنى عيد ميلاد أفضل من هذا. هذا أفضل عيد ميلاد قضيته وعملت فيه".

وعلق والده أميتاب باتشان "تحية حارة لعيد ميلادك ولفيلم جومر. حان وقت صناعة عمل كبير".

أبيشيك باتشان إيشواريا راي اميتاب باتشان السينما الهندية شهرة

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