أنت محدش يعرفك.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على مدرب بروكسي

فتح أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك السابق، النار على محمد حامد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي، بسبب تصريحاته عقب مباراة الزمالك الودية.

كان بروكسي حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، وانتقد محمد حامد، مستوى فريق الزمالك عقب المباراة ومستوى الصفقات الجديدة، مؤكدًا أنها أقل من نادي الزمالك.

ومن جانبه، هاجم أحمد عبدالحليم، مدرب بروكسي، حيث قال في تصريحات عبر قناة الزمالك: "إنت محدش يعرفك، لما بنقول نلعب ماتش ودي مع بروكسي يعني أنا جاي أتمرن فيك، إنت لازم تعرف قيمتك وقيمة النادي اللي بتتكلم عليه".

وأضاف: "واضح في كلامه أنه له انتماء وأنا مبحبش ده، إنت اتكلم على فريقك بس، واحنا مدربين وحضرنا مؤتمرات عمرنا ما بنجيب سيرة الفرق التانية".

وتابع: “نصيحه مني عشان تكبر لازم تكون متوازن في تصريحاتك متتكلمش على الفرق التانية”.

وأتم: “إنت كمدرب، عيب تحكم على لعيب لسة جاي من 48 ساعة، في ربع، إنت كده معندكش فكرة”.