مؤمن زكريا يهنئ لاعبي الأهلي: لاعبية رجالة بمعنى الكلمة

أعرب مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق عن سعادته بفوز الأهلي أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية أمس.

و كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : مبروك لأعظم نادي في الكون ، لاعبية الاهلي رجالة بمعنى الكلمة، الحمد لله يوم حلو في أبوظبي، وأجمل شيء في الدنيا حب الناس ، والتكريم لما يكون من أهلي وناسي.

وتابع : في دولة الإمارات، شكرا سعادة عارف العواني رئيس مجلس ابوظبي الرياضي والاستاذ يعقوب السعدي رئيس اللجنة الاعلامية المنظمة .

وتأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات؛ عقب فوزه على مونتيري المكسيكي 1 / صفر، اليوم السبت، في الدور الثاني من البطولة.

ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للاندية، الثلاثاء المقبل.

وفي السياق ذاته، ينضم لاعبي الفريق الأحمر المتواجدين مع منتخب مصر في الكاميرون، الاثنين المقبل، بعد انتهاء بطولة امم إفريقيا غدا، بمواجهة مصر والسنغال في النهائي.

وتسافر لاعبي الأهلي، محمد الشناوي وايمن أشرف ومحمد عبدالمنعم، وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف من الكاميرون إلى الإمارات مباشرة من اجل اللحاق بالبعثة استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل.

وبالرغم من خروج الشناوي من القائمة النهائية للاهلي في بطولة كأس العالم للاندية بسبب الإصابة، الا ان الشناوي قرر التواجد مع البعثة لمؤازرة اللاعبين.